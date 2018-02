Météo en France du samedi 17 février 2018 : épisode neigeux dans le nord-est

publié le 17/02/2018 à 07:31

Le temps samedi 17 février restera perturbé du sud-ouest au nord-est de la France avec un épisode neigeux sur le nord-est, selon les prévisions de Météo-France. Des pluies continues sont attendues du Massif central à la Bourgogne-Franche-Comté.



De la neige jusqu'en plaine est également attendue sur le nord-est, principalement de la Meuse au nord du Bas-Rhin, où l'on attend en matinée de 2 à 5 cm, localement de 5 à 10 cm, et sur les Vosges au-dessus de 350 m de 10 à 15 cm.

Sur le sud du pays, les nuageux couvriront généralement le ciel ; les pluies seront plus faibles et deviendront de plus en plus éparses en cours de journée. La tramontane se mettra en place à la mi-journée avec des rafales à 70 km/h.

Du Poitou-Charentes aux Hauts-de-France et sur le nord-ouest du pays, le ciel sera variable le matin, alternant passages nuageux et éclaircies. Les périodes ensoleillées deviendront de plus en plus larges dès la fin de matinée, elles gagneront le nord de l'Aquitaine dans l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales varieront de 0 à 4 degrés sur la moitié nord du pays, et de 4 à 9 degrés sur la moitié sud. Les maximales iront de 9 à 14 degrés sur une grande partie du pays, 7 à 9 degrés au nord de la Seine et seulement 2 à 6 degrés sur le nord-est.