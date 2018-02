publié le 18/02/2018 à 07:31

Le temps dimanche 18 février sera globalement plus calme mais froid, selon les prévisions de Météo-France. Du Sud-Ouest jusqu'à l'est des Hauts-de-France, le Grand Est, Jura et Rhône-Alpes, la matinée s'annonce bien grise sous de nombreux nuages bas, parfois doublés de brouillards, quelques gouttes seront possibles vers le Massif central.



Dans le Nord-Est, les brouillards seront localement givrants. Avec le regel en cours de nuit, les sols pourront être temporairement rendus glissants. L'après-midi, les nuages se morcelleront pour faire place à de belles éclaircies, à l'exception du Massif central et des Alpes où la grisaille persistera.



Sur la Corse, là aussi le ciel restera bien encombré, avec quelques averses possibles sur le nord et l'est de l'île, un peu de neige vers 1.500 à 1.800 m. Nuages et ondées pourront par moments s'étendre jusqu'à la Côte d'Azur. En revanche, le reste du pourtour méditerranéen profitera d'un temps bien ensoleillé du matin au soir, avec mistral et tramontane jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales.

A l'Ouest, de la Bretagne et le Cotentin à la côte atlantique, une nouvelle perturbation apportera un ciel couvert et de petites pluies dès le matin, tandis que de la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France jusqu'à l'Aquitaine, le soleil matinal sera contrarié par des passages nuageux de plus en plus nombreux l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre -3 et 0 degré sur un grand quart nord-est, jusqu'à la Normandie, localement -4 dans le Nord-Est, de 1 à 6 degrés ailleurs, 3 à 10 autour de la Méditerranée. Les maximales varieront de 3 à 8 degrés en général, 8 à 10 près de l'océan, 11 à 15 autour de la Méditerranée.