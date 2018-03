publié le 27/05/2016 à 17:06

Réalité ou mise en scène ? La question se pose après le visionnage d'une vidéo intitulée "Poussin retrouvé dans mon menu bucket au KFC de St Thibault". La séquence aurait été tournée samedi 14 mai au KFC de Saint-Thibault-des-Vignes, en Île-de-France et montre un morceau de poulet frit qui ressemble étrangement à un poussin entier. L'auteur de ces images est un jeune homme de 19 ans. Sur la page Facebook qu'il a crée pour l'occasion, il raconte la scène.



"On commence à manger. Un ami à moi prend une wings et la remet dans le sceau car il la trouve anormale. Puis mon deuxième ami reprend cette wings et nous dit : 'Attendez, c'est étrange. On dirait un poussin'. On s'est concentré dessus et on a gratté la garniture pannée. On a vu un bec, à partir de là, on a pu confirmer que c'était bel et bien un poussin frit. De plus le cou pendait...", écrit-il.

Contactée par RTL.fr, KFC a rejeté en bloc cette version des faits : "L'enseigne dément formellement cette allégation", s'insurge une responsable. Selon elle, "ces images sont mises en scène, c'est pour faire le buzz." Elle explique ensuite, que les fournisseurs de KFC ont un cahier des charges très strict et qu'il est impossible qu'un poussin se retrouve mélangé aux ailes de poulets. Pour cette responsable de la communication, il s'agit là "d'une banale aile de poulet camouflée en poussin." L'auteur de la vidéo n'a pas encore donné suite à notre demande de prise de contact.