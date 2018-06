publié le 14/06/2018 à 16:41

Un couple de commerçants de Cavaillon est accusé d'abus de faiblesse, d'escroquerie et de falsification de chèques envers une femme de plus de 80 ans.



Les faits ont eu lieu entre le 1er octobre 2015 et le 23 juillet 2016, jusqu'à l'hospitalisation de la vieille dame. Une plainte a été déposée par l'avocate de la famille de la victime contre les commerçants en août 2016, d'après des informations de La Provence.

La femme présentait des troubles de la mémoire, l'expertise psychologique a rapporté qu'elle était "très perturbée". Le couple s'était rapproché de l'octogénaire qui était une de leurs clientes, en se faisant offrir des cadeaux.

Les commerçants, âgés de 66 et 67 ans, lui "avaient fait une demande de prêt, et aussi de chèques de 1.900, voire 5.000 euros par mois. Un chèque de 38.000 euros avec l’écriture falsifiée, à leur profit a été retrouvé" rapporte le journal.



Le couple s'est aussi fait acheter une voiture à 10.000 euros. Il a été interpellé mardi 12 juin.

Les deux accusés ont reconnu les faits et les ont minimisé. Les papiers des comptes bancaires de l'octogénaire ont été retrouvés à leur domicile.



"La police a constaté qu’ils étaient bénéficiaires d’une assurance vie de 100.000 euros. Bijoux, tableaux ont été découverts dont l’intégralité a été saisie" indique La Provence.



L'enquête va se poursuivre par un travail des douanes et des services fiscaux. "Le couple a été remis en liberté et sera convoqué devant le tribunal correctionnel".