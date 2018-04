Val-d'Oise : une escroquerie à la sécurité sociale estimée à 4.8 millions d'euros

publié le 11/04/2018 à 16:29

Dix personnes, dont un oncologue et des infirmières, seront jugés en janvier prochain notamment pour escroquerie et abus de biens sociaux, a révélé Franceinfo. Les dix personnes sont accusées d'avoir monté un système de surfacturations, de sur-prescriptions, d'ordonnances falsifiées et de cotations mensongères, coûtant 4.8 millions d'euros à la CPAM du Val-d'oise.



Suite à des signalements de familles de patients, les gendarmes ont découvert un système d'escroquerie impliquant un oncologue, des sociétés de matériel médical et des infirmières.

Les escrocs prenaient pour cible des patients en fin de vie ou souffrant de pathologies lourdes. Certains se sont vus prescrire des dizaines de perfusions dont ils n'avaient pas besoin ou qui n'ont jamais été réalisées. Selon le communiqué de la gendarmerie, "lorsque la personne n'en avait plus besoin, voire était décédée, le matériel était récupéré pour être remis dans le circuit pour d'autres patients et parfois refacturé alors qu'il avait déjà été payé".

Un couple a particulièrement profité du système d'escroquerie, touchant des rétrocommissions sur leur compte personnel. Avec cet argent, ils ont notamment fait des travaux à leur domicile. Pour rétablir les comptes de la CPAM, le parquet de Pontoise a procédé à la saisie conservatoire d'1,2 million d'euros de biens immobiliers, de véhicules, d'espèces, et de champagne.