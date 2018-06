publié le 21/06/2018 à 16:43

Il a été reconnu coupable en appel. Mercredi 20 janvier, un ancien chef de la police municipale de Vincennes a été condamné à 10 mois de prisonavec sursis et 4.000 euros de dommages et intérêts, rapporte Le Parisien. Pascal a aussi été inscrit au fichier FIJAISV des délinquants sexuels. En première instance, la peine était encore plus lourde : 12 mois de réclusion avec sursis.



Selon le journal régional, l'affaire remonte à un déjeuner de Noël de la police municipale en 2009. Sandrine, la victime, a été touchée à la poitrine par son supérieur avant d'être suivie dans les vestiaires. Là, Pascal a continué à avoir des gestes de déplacés et à tenir des propos douteux.

Depuis, l'agresseur n'est plus en poste. Il a été d'abord muté de service avant d'être suspendu et finalement prendre sa retraite. Sandrine, elle, est toujours en poste à la mairie de Vincennes.