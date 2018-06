publié le 21/06/2018 à 12:44

Un chauffeur Ouibus a oublié l'une de ses passagères sur une aire d'autoroute, avant de vouloir se débarrasser de ses affaires restées dans le bus lundi 18 juin, rapporte La Dépêche du Midi.





Il est 22h30 ce jour-là quand le bus qui effectue la liaison Toulouse-Bordeaux redémarre après une pause sur une aire d'autoroute près d'Agen. À bord, un passager remarque qu'une femme qui se trouvait juste à côté de lui jusqu'à présent n'est plus là. Ce dernier et un autre passager préviennent alors le conducteur, "qui n'a rien fait", explique au quotidien l'un d'eux.

Mais leur surprise ne s'arrête pas là. Ils se rendent ensuite compte que le sac de la femme est resté à l'intérieur du véhicule. "Nous l’avons présenté au chauffeur qui a dit que nous pouvions le mettre à la poubelle", raconte-t-il. Le chauffeur a répondu ne pas être concerné par le problème et être pressé. Le jeune homme a alors confié le sac à une personne en gare.

L'affaire est remontée jusqu'au siège de Ouibus. "Une voyageuse est effectivement restée sur l’aire de service de la Garonne, lors du trajet de lundi soir entre Bordeaux et Toulouse. Nous sommes en contact avec elle depuis ce moment-là, via la tour de contrôle Ouibus, pour nous assurer de son arrivée à Toulouse et lui permettre de récupérer ses bagages dans les plus courts délais", a répondu la compagnie, qui précise que le billet de la voyageuse lui sera totalement remboursé.