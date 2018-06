Un avion forcé à atterrir à cause d'un passager ivre et de sa poupée gonflable

publié le 13/06/2018 à 18:31

Une histoire incroyable en haute altitude. Après avoir décollé de Belfast pour rejoindre Ibiza, un avion de la compagnie Jet2 a dû atterrir précipitamment le vendredi 8 juin à Toulouse (Haute-Garonne). Un de ses passagers s'est en effet montré agressif avec le personnel de bord.



Ivre, l'individu était accompagné d'une poupée gonflable, comme l'indique France 3 Occitanie. Une situation gênante alors que des familles et des jeunes enfants étaient à bord. Le personnel a demandé à l'individu de se calmer, en vain. L'appareil a donc été contraint de se poser en raison de son comportement.



L'homme a été débarqué et remis à la police française. L'avion a ensuite pu redécoller pour Ibiza. Jet2 a dénoncé l'attitude du passager dans un communiqué et a précisé qu’elle comptait engager des poursuites. La compagnie aérienne a présenté ses excuses à ses clients importunés. Le passager ivre, lui, est banni à vie des lignes de Jet2.