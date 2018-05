Toulouse : 6 mois de prison pour port du niqab et rébellion

et AFP

publié le 17/05/2018 à 17:36

Elle avait refusé de retirer son niqab lors d'un contrôle de police en avril à Toulouse (Haute-Garonne). Une femme a été condamnée à 6 mois de prison dont 3 avec sursis par le tribunal correctionnel jeudi 17 mai.



Son interpellation, musclée, avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Son contrôle est l'une des raisons évoquées pour expliquer les échauffourées et les nuits de tensions qu'a connues le quartier du Mirail à Toulouse au mois d'avril.

La prévenue était jugée pour "rébellion, outrage et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique", ainsi que pour "dissimulation du visage dans un espace public".

La prévenue a fait appel

Le procureur avait requis une peine plus légère de 6 mois de prison dont 2 ferme. La prévenue a immédiatement fait appel de sa condamnation. L'avocat de la jeune femme, Me Samim Bolaky, avait demandé un supplément d'informations, estimant "que des éléments n'ont pas été pris en compte" dans cette affaire.



Des vidéos de l'interpellation ont été constatées par un huissier, a assuré l'avocat à l'AFP. Il affirme que sa cliente "a été traînée par les pieds dans le fourgon de police". Les policiers, contre lesquels une plainte a été déposée selon l'avocat, "ont indiqué qu'ils l'avaient portée".



"Je suis extrêmement en colère vu que je n'ai jamais été condamnée, j'ai un casier judiciaire vierge", a-t-elle réagi au micro de France 3 Occitanie. "Je suis pointée du doigt par rapport à mon voile qui demeure et reste une liberté de pratique du culte religieux."