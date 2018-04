Total veut produire du carburant avec de l'huile de palme, dénoncent les ONG

publié le 20/04/2018 à 06:34

L'huile de palme est faite avec les fruits de palmiers cultivés en Indonésie ou en Malaisie. Là-bas, d'immense forêts sont rasées pour faire pousser ces palmiers. Des forêts anciennes ou habitaient les orangs-outans qui disparaissent à vue d'oeil.



Importer de l'huile de palme de ces pays, c'est contribuer à détruire l'une des plus grandes forêts du monde. Et voilà que Total veut transformer son immense raffinerie de la Mède, près de Marseille, en site de production de biocarburant. Le groupe compte utiliser justement de l'huile de palme (plus de 500.000 tonnes par an).

Cela a mis très en colère Greenpeace et les Amis de la Terre, jeudi 19 avril. Pour eux, Total va menacer les forêts et les habitants qui vont avec, donc les orangs-outans, les rhinocéros et les tigres. Le groupe répond que cette huile proviendra de forêts bien gérées, écologiquement.

Interpellé, Hulot garde le silence

Les ONG font remarquer qu'il est très compliqué d'aller surveiller sur place qu'elles le sont bien. Elles rappellent que le Parlement européen a récemment voté l'interdiction d'incorporer en Europe de l'huile de palme dans les carburants. Ce sont les députés. Mais il faut maintenant que les États soient d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas gagné.



Le gouvernement français voudrait s'opposer et serait plutôt du côté de Total. Les ONG demandent à Nicolas Hulot de faire quelque chose, d'intervenir. Le ministre de la Transition énergétique dit qu'il faut lutter contre la déforestation. Mais pour l'instant, sur ce sujet de l'huile de palme, il garde le silence.