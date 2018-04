Printemps : la semaine où les arbres reprennent vie après la saison froide

publié le 18/04/2018 à 06:10

Toutes ces feuilles et ces bourgeons, ça fait un an qu'ils attendent. Leurs cellules ont été formées par l'arbre il y a un an. Elles ont attendu, bien serrées dans des bourgeons, qu'on peut voir d'ailleurs à la fin de l'été. Il y a des bourgeons marron : ce sont des futurs feuilles, des futures fleurs qui vont dormir tout l'hiver, et attendre un signal.



Le feu vert, c'est la lumière, les jours qui rallongent et la chaleur. Là, en quelque jour, le feuilles vont sortir et les fleurs se former. Plus il faut chaud tout d'un coup, plus ça va vite. Les cellules se gorgent d'eau.

Comme il a plu beaucoup ces derniers temps et qu'il fait enfin beau, on est dans la semaine où les changements sont presque visibles à l'oeil nu. Mais les arbres ne démarrent pas tous en même temps. Les marronniers ont déjà leurs grandes feuilles, alors qu'elles sont encore toute petites sur les platanes.

Un calendrier bien respecté cette année

En fait, chaque espèce a sa propre stratégie. Certains arbres dans la forêt veulent être les premiers à déployer leurs feuilles pour gagner de la place. Mais ils prennent le risque d'avoir un coup de gel et d'y laisser des plumes. D'autres sont plus patients, ont moins d'ambition et peuvent attendre.



Cette année, le calendrier est plutôt bien respecté. Ce sont les années précédentes où la nature était en avance. Regardez bien les arbres ces jours-ci : ils vous envoient des messages, et notamment que le printemps est cette fois bien installé.