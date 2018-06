publié le 04/06/2018 à 09:48

Ils s'apprêtent à sortir de prison. Certains détenus radicalisés seront prochainement libérés, a annoncé lundi 28 mai le procureur de Paris, François Molins. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une simple application de la loi.



Beaucoup de ces prisonniers font partie de la première vague de jihadistes, ceux qui ont tenté de partir en Syrie dès 2012 ou 2013. Ils ont été condamnés à des peines qui varient entre 5 et 10 ans de prison, et qui pour certaines arrivent à terme. D’autres sont classés comme détenus terroristes mais sont en réalité de simple soutiens qui ont envoyé un peu d’argent ou aidé par un hébergement. Ils ont écopé de peines beaucoup plus légères aujourd’hui purgées…

Dans les deux cas, fin de peine égal sortie de prison : c’est la loi. Ils seront une quarantaine d'ici fin 2019 selon le parquet anti-terroriste. Il faut néanmoins rester prudent sur les chiffres car certains détenus demandent une libération conditionnelle qui pourrait être refusée si l’on considère qu’ils sont encore dangereux. Il faut aussi souligner que ce ne seront pas les premiers : certaines femmes, notamment revenues de Syrie, sont aujourd’hui en liberté sous contrôle judiciaire.

Pourquoi libérer ces détenus radicalisés ?

La Chancellerie table sur les réformes mises en place depuis l'émergence du jihad en Syrie : il existe désormais un véritable service de renseignement pénitentiaire, qui suit ces détenus au quotidien.



Une fiche détaillée est établie avant chaque sortie potentielle pour évaluer le niveau de radicalisation. Ceux qui sont considérés comme toujours dangereux sont immédiatement pris en charge et surveillés par la DGSI, le contre-terrorisme, les autres par le renseignement territorial. Ils viennent en fait s’ajouter à la cohorte des personnes fichées et surveillées pour radicalisation, qui sont près de 20.000 aujourd'hui.