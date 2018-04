publié le 12/04/2018 à 16:15

La gendarmerie du Tarn a lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d'un homme âgé de 41 ans. Sébastien Rau n'a plus donné signe de vie depuis le 29 mars dernier, rapporte la Dépêche. Ce jour-là, en début d'après-midi, il a quitté le domicile de sa mère situé à Saint-Juéry, à 7 kilomètres à l'est d'Albi.



Il mesure 1,90 mètre et pèse environ 100 kilos. Au moment de sa disparition, il portait une veste kaki claire, un jean bleu clair, un sweat bleu marine ou noir à col blanc, des chaussures noires et un sac à dos noir.

Sébastien Rau a été vu pour la dernière fois au magasin Carrefour Market de Saint-Juéry vers 14h30 et se déplace à pied.

Chaque personne ayant des renseignements ou des informations susceptibles d'aider la brigade de gendarmerie de Réalmont dans ses investigations est invitée à la contacter au 05.63.79.26.80.