Haute-Vienne : la guerre entre châtelains et chasseurs est ouverte

et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/04/2018 à 14:59

Dompierre-les-Églises, petit village de 391 âmes en Haute-Vienne, est le théâtre d'une guerre féroce entre châtelains et chasseurs. Tout commence en 2016 avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire dans le château du bourg, une belle demeure du XVIIe siècle. Le Normand Stéphane Frébourg a pour projet de convertir les lieux afin d'accueillir des touristes et se lance dans leur rénovation.



Pas question pour lui de voir passer dans son parc des meutes de chiens à la poursuite d'un gibier. Mais les aficionados du fusil entendent bien continuer à jouir d'un droit qu'ils estiment inaliénable : chasser sur toutes les terres de la commune, tant qu'ils restent à 150 mètres des habitations. La loi est de leur côté affirment-ils au châtelain, qui n'est pas en mesure de leur interdire l'accès en vertu d'un texte de 1964.

Le mois dernier, l’imbroglio juridique a tourné vinaigre : un tag vengeur est apparu sur les murs du château : "Dégage ou crève". Et dans la boîte aux lettres, une poignée de plomb. Le châtelain porte aussitôt plainte pour harcèlement contre l'association de chasse, plainte en retour pour diffamation. Pour tenter de désamorcer le conflit, la préfecture a convoqué tout le monde le 20 avril. On espère que chasseurs et châtelain s'y rendront la fleur au fusil.