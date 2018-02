publié le 15/02/2018 à 16:27

L'islamologue controversé peut-il rester en détention ? La cour d'appel de Paris a ordonné une expertise sur l'état de santé de Tariq Ramadan, écroué et mis en examen pour viols, avant de statuer sur sa remise en liberté, a-t-on appris jeudi 15 février de sources concordantes. Mis en examen et écroué début février, l'islamologue suisse conteste son placement en détention provisoire, notamment pour raisons médicales.



L'examen de son recours, qui devait se tenir jeudi après-midi, a été renvoyé au 22 février. Les conseils soutiennent également que l'état de santé de leur client, atteint d'une sclérose en plaques et arrivé en ambulance à l'audience de jeudi 15 février, n'est pas "compatible avec un maintien en détention". Ils s'appuient sur un examen médical établi le 13 février 2018.

Son traitement lourd et strict est plus difficile à mettre en place en détention, rappelle Le Parisien. Tariq Ramadan "serait dans l'impossibilité de soulager en prison certaines de ses douleurs", détaille le journal. Le théologien suisse de 55 ans, en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), a été mis en examen et écroué le 2 février pour viols, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de deux femmes.

Une remise en liberté sous contrôle judiciaire ?

De leur côté, les avocats de Tariq Ramadan ont proposé la remise de son passeport suisse et le versement d'une caution de 50.000 euros afin d'obtenir sa libération, avant l'examen jeudi après-midi à Paris du recours contre son incarcération. Depuis le début de cette affaire, qui a émergé dans le sillage du scandale Weinstein, Tariq Ramadan conteste les accusations portées contre lui pour des faits qui auraient eu lieu le 9 octobre 2009 et en mars-avril 2012.



Ses avocats, qui espèrent la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur client, ont déposé mercredi 14 février à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris un mémoire de 30 pages. Ils y proposent notamment, outre la remise du passeport et le versement d'une caution, une obligation de pointer chaque jour au commissariat, une interdiction d'entrer en contact avec les deux accusatrices et de quitter le territoire.