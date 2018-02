Diminué physiquement, Tariq Ramadan se rendra à la cour d'appel en ambulance

publié le 15/02/2018 à 01:45

Les ennuis de santé s'ajoutent à ses problèmes judiciaires. En raison d'une dégradation de son état de santé, Tariq Ramadan, mis en examen pour "viol" et "viol sur personne vulnérable", actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne), se rendra en ambulance ce jeudi 15 février à la cour d'appel de Paris où il doit être entendu, selon Le Parisien.



L'islamologue qui a interjeté appel du jugement ayant prononcé sa détention provisoire doit se rendre ce jeudi à 14 heures devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Le Parisien précise qu'après examen de plusieurs médecins en prison, il a été décidé qu'il soit extrait de prison sous escorte médicale.

Le journal révèle que le théologien de 55 ans souffre d'une sclérose en plaques et d'une maladie non identifiée. La détention rendrait impossible le suivi du traitement médical strict et lourd auquel il est habitué pour soulager ses douleurs. Pourtant, comme le relève le Parisien, le juge des libertés et de la détention avait estimé dans son ordonnance que l'état de santé de Tariq Ramadan n'était pas incompatible avec une détention.

Sa mise en détention avait été motivée sa décision par le risque "non théorique" de pressions que pourrait exercer l'islamologue sur les présumées victimes ou les témoins. Toujours selon le Parisien, Tariq Ramadan n'aurait pour l'instant reçu aucune visite depuis le 1er février. Les trois juges chargés de l'affaire n'ont pour l'heure délivré aucun permis de visite à ses proches.