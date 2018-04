publié le 26/04/2018 à 06:26

La défense Tariq Ramadan a déposé mardi 24 avril une demande de mise en liberté auprès des juges d'instruction parisiens d'après les informations de RTL. L'islamologue suisse est mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable suite aux plaintes de deux femmes, Henda Ayari et "Christelle", un prénom d'emprunt.



Dans sa demande de mise en liberté, que RTL a pu consulter, la défense de Tariq Ramadan met en cause la cohérence et la crédibilité des plaignantes, et juge que leurs dépositions sont en parties "remises en cause par les éléments objectifs du dossier". Il demande donc la remise en liberté du prédicateur le temps que l'enquête fasse toute la lumière.

Les avocats de Tariq Ramadan n'invoquent pas l’innocence de leur client mais le caractère "disproportionné" de son maintien en détention provisoire.