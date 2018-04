publié le 04/04/2018 à 01:19

Celle que l'on surnomme "Marie" dans les médias est la troisième plaignante dans l'affaire Tariq Ramadan. Selon BFMTV, elle a déposé plainte la semaine dernière pour coups et menaces de mort. Elle assure en effet avoir été agressée à Lille dans le hall de son immeuble le 25 mars dernier par deux personnes. Son avocat, Francis Szpiner a confirmé à LCI que sa cliente a bien déposé plainte.



BFMTV rapporte que la plaignante précise que ses deux agresseurs avaient le visage masqué sous un casque de moto. Une agression très violente puisque les deux hommes l'auraient rouée de coups avant de lui dérober son téléphone et de l'asperger d'eau en la menaçant de revenir "avec de l'essence la prochaine fois".

Pour rappel, "Marie" avait porté plainte pour "viols le 7 mars dernier contre Tariq Ramadan auprès du parquet de Paris. Elle affirme avoir été sous l'emprise de l'islamologue et avoir subi, sous la menace, de multiples viols entre 2013 et 2014 en France, à Bruxelles (Belgique) et à Londres (Royaume-Uni)

Des menaces par téléphone et sur les réseaux sociaux

Si les agresseurs n'ont pas mentionné le nom de Tariq Ramadan, la femme de 45 ans n'a pas de doute sur l'objet de cette agression qu'elle voit comme des représailles à sa plainte. Elle a en effet confié à BFMTV recevoir de nombreuses menaces quotidiennes depuis le 7 mars dernier sur les réseaux sociaux et par téléphone. L'islamologue suisse de 55 ans est mis en examen et incarcéré depuis le 2 février dernier pour viols.Une quatrième plainte pour agression sexuelle a été déposée à son encontre le 19 février dernier à Washington (États-Unis).