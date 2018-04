et AFP

publié le 12/04/2018 à 17:45

Un jeu impliquant une arme a-t-il viré au drame ? Un policier de Seine-Saint-Denis a été mis en examen pour homicide volontaire et mise en danger d'autrui mercredi 11 avril après avoir mortellement blessé une collègue de 25 ans avec son arme de service le 20 mars. Son contrôle judiciaire comporte l'interdiction d'exercer le métier de policier et de détenir une arme, a-t-on ajouté de même source.



Selon Le Parisien, tout serait parti d'un vulgaire jeu. D'après certains de ses collègues interrogés par le quotidien, le gardien de la paix de 33 ans avait déjà été remarqué en train de "jouer avec son arme, en la pointant vers ses collègues, en leur disant : 'Lève les mains'". L'intéressé, par ailleurs dépeint comme "un très bon flic", nie toutefois avoir joué avec son pistolet ce soir du 20 mars. Toujours est-il que celui-ci a été "vérifié" et "fonctionnait normalement", a expliqué une source proche de l'enquête au Parisien.

Tuée d'une balle dans la tête

Sa collègue, une gardienne de la paix de 25 ans, est décédée au début de la semaine après trois semaines de coma. Elle avait été touchée à la tête le 20 mars au commissariat de Saint-Denis. Le 18 mars, un policier avait également été gravement blessé par un collègue dans un commissariat du IXe arrondissement de Paris, selon une source policière.

À la suite de ces deux incidents, une note avait été adressée aux fonctionnaires de la préfecture de police par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), Frédéric Dupuch, rappelant "la dangerosité des armes à feu".