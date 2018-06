Salah Abdeslam transféré à la Salpêtrière avec un large dispositif de sécurité

et Cécile De Sèze

publié le 20/06/2018 à 15:46

Salah Abdeslam a été admis à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Salpêtrière, à Paris, mercredi 20 juin. Il avait été évacué de sa cellule mardi 19 juin pour être pris en charge par le centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes, au sud de Paris, souffrant d'une appendicite. Il devrait rester dans l'hôpital du 13e arrondissement de la capitale plusieurs jours, le temps de sa convalescence, selon nos informations.



Le détenu le plus surveillé de France sera là encore sous très haute surveillance, avec un dispositif de sécurité important : des hommes de la BAC, des policiers de la ERIS (Équipes régionales d'intervention et de sécurité), qui sont présents à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital 24 heures sur 24.

Salah Abdeslam est le dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis qui avaient fait 130 morts. En avril dernier, il a été condamné à 20 ans de prison par la Belgique pour sa participation à une fusillade avec des policiers survenue le 15 mars 2016 à Bruxelles, après quatre mois de cavale suivant les attentats.