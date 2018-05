Fusillade à Bruxelles : Salah Abdeslam ne fait pas appel de sa condamnation

avec Cécile De Sèze et AFP

publié le 14/05/2018 à 17:17

Le 23 avril dernier, Salah Abdeslam et Sofien Ayari avaient été reconnus coupables dans la fusillade qui a éclaté à Forest le 15 mars 2016 avec des policiers. Ils ont tout deux écopés de 20 ans de prison. Ce lundi 14 mai, l'avocat de Salah Abdeslam a annoncé que son client ne ferait pas appel.



"Je n'ai aucun commentaire à faire. C'est son choix, je me dois de le respecter", a expliqué Me Sven Mary au quotidien belge de La Dernière Heure, qui révèle l'information. Incarcéré en France, Salah Abdeslam avait un mois pour interjeter appel. Le seul survivant des attentats du 13 novembre, capturé à Molenbeek trois jours après la fusillade, qui a mis fin à quatre mois de cavale, n'avait pas souhaité assister à la fin de son procès.

Durant la fusillade pour laquelle il était jugé, trois policiers avaient légèrement été blessés : l'un à la hanche, un autre à la main, et la troisième, une Française, à la tête et au pied. Plusieurs terroristes les avaient pris pour cible, lorsque ces derniers ont découvert leur planque. À l'issue des échanges de tirs, l'un des terroristes, Mohamed Belkaïd, identifié comme le coordinateur des attentats du 13 novembre, avait été abattu.

Salah Abdeslam et Sofien Ayari restent poursuivis dans le dossier sur les attentats de Paris et Saint-Denis, avec environ une dizaine d'autres personnes soit en détention en Belgique et en France, soit sous mandat d'arrêt. Les juges d'instruction espèrent le clore d'ici le printemps 2019, selon François Molins.