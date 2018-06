publié le 19/06/2018 à 20:56

L'unique survivant parmi les terroristes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, Salah Abdselam a été hospitalisée en urgence ce mardi 19 juin pour une crise d'appendicite. Incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, le terroriste a été transféré à l'hôpital où un important dispositif de sécurité a été déployé.



Selon le Parisien, il est probable qu'il soit opéré, auquel cas une surveillance 24 heures sur 24 sera maintenue pendant la durée de son hospitalisation. Pour l'heure, afin d'éviter toute tentative d'évasion, le convoi a été placé sous la surveillance des Eris (Equipes régionales d’intervention et de sécurité). Au moins six fourgons de CRS gardent les entrées de l'hôpital. Le détenu a été placé dans une chambre spéciale, gardée par des policiers et vidée d'objets dangereux.

Salah Abdeslam est le dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis qui avaient fait 130 morts. En avril dernier, il a été condamné à 20 ans de prison par la Belgique pour sa participation à une fusillade avec des policiers survenue le 15 mars 2016 à Bruxelles, après quatre mois de cavale suivant les attentats.