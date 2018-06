publié le 25/06/2018 à 13:31

Une véritable course automobile sur l'autoroute. Dimanche 24 juin, sept conducteurs britanniques ont été flashés sur l'autoroute A26 dans le Pas-de-Calais : ils roulaient tous entre 180 et 265 km/h. "Une sorte de rallye disputé en voitures de sport, de type Ferrari, Mercedes, McLaren…" décrit La Voix du Nord.



Les véhicules se rendaient tous à Paris, première étape de leur parcours dont la destination finale est Venise, explique le quotidien régional. Ils étaient une quinzaine à faire le trajet, certains respectant les limites de vitesse, d'autres préférant opter pour une course sauvage en pleine circulation sur l'axe Calais-Reims.

Au total sept conducteurs ont été interpellés - six selon BFM-TV - au niveau du péage de Sectes (Pas-de-Calais) vers 15 heures. Parmi eux, quatre se sont immédiatement vus retirer leur permis.