publié le 30/06/2017

La Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) publie son sixième Observatoire des Comportements sur autoroute. La vitesse, l'occupation de la voie centrale, le non-respect des distances de sécurité ou encore le manque de clignotant sont particulièrement pointés du doigt dans ce document. "La vitesse augmente de manière régulière. On l'avait constaté en 2016, on l'a encore constaté en 2017", regrette Pascal Contremoulins, responsable de la sécurité routière de la Sanef.



Cet observatoire dure une semaine, pendant laquelle le comportement au volant de 140.000 automobilistes. "Plus de 40% des conducteurs dépassent les 130 km/h réglementaires, pendant cet observatoire", illustre Pascal Contremoulins. "Plus grave encore, on constate que 4% des conducteurs roulent à plus de 150 km/h". Et pourtant, la vitesse est en cause dans un accident sur six, sur les autoroutes.

Malgré les appels à la vigilance, les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées. "Un quart des conducteurs ne respectent pas les distances de sécurité, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir si le véhicule devant freine", se désole Pascal Contremoulins. "Sur autoroute, c'est assez simple, pour respecter la distance de sécurité, il faut laisser deux traits (côté bande d'arrêt d'urgence) avec le véhicule qui vous précède ", rappelle Pascal Contremoulins.