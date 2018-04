Paris : une salle de jeux clandestine très lucrative démantelée

publié le 17/04/2018 à 09:33

C'est un tripot comme ceux que l'on a l'habitude de voir dans les films qui a été démantelé la semaine dernière par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB). Croupier, tapis, jetons, et un ticket d'entrée à 1.000 euros pour chaque soirée de jeu.



L'organisation de cette salle de jeux clandestine lucrative était parfaitement réglée. Le tripot était ouvert trois jours par semaine : les mardis, jeudis et vendredis à 21 heures, sauf les jours de matchs, précise dans un sourire un enquêteur à RTL.

Pour organiser leurs soirées, les trois tenanciers utilisaient deux lieux en alternance : un appartement privé à Neuilly-sur-Seine, et, plus étonnant, l'arrière-salle d'une laverie automatique parisienne.

Les policiers de la BRB ont minutieusement surveillé les allées et venues des participants pendant plusieurs semaines avant de réaliser leur coup de filet : ils ont ainsi saisi 10.000 euros en liquide et une comptabilité détaillée de l'affaire. Les tenanciers, déjà connus de la justice pour escroquerie et abus de confiance devraient rapidement comparaître devant un tribunal. Les joueurs de poker ont quant à eux été relâchés après une courte garde à vue.