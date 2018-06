Paris : une jeune femme violée en pleine rue, le suspect en fuite

publié le 03/06/2018 à 16:35

Alertés par les cris de la victime, les passants auraient réussi à faire fuir l'agresseur, malheureusement trop tard. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juin, une jeune femme a été violée en pleine rue, tout près de la station de métro Réaumur-Sébastopol, dans le IIe arrondissement de Paris.



Selon Le Parisien, qui révèle l'information, l'agression a eu lieu aux alentours de 4 heures du matin, lorsque la jeune femme regagnait sa voiture. Au croisement des rues de Palestro et de Ponceau, un homme se serait alors jeté sur elle, avant de l'agripper par le cou et de la jeter au sol en lui disant : "Je vais te violer". Des menaces mises à exécution quelques minutes plus tard selon le quotidien, accompagnés d'attouchements sexuels.

Le premier district de police judiciaire de la capitale a été chargé de l'enquête et recherche activement le suspect. Celui-ci s'est en effet volatilisé lorsque des passants sont intervenus pour secourir la jeune femme qui se débattait.