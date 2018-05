publié le 29/05/2018 à 11:43

Surnommé le "violeur de la Sambre", Dino Scala, 57 ans, a été mis en examen pour 19 viols et agressions sexuelles en février dernier. Si le suspect évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine, il pourrait en réalité être mis en cause dans une soixantaine d'affaires, révèle mardi 29 mai Le Parisien.



C'est l'estimation qui ressort du travail des magistrats du Nord et des enquêteurs du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Lille. Toutefois, ce chiffre reste provisoire précise Le Parisien. Actuellement, les enquêteurs tentent d'établir l'emploi du temps de Dino Scala pour tenter de savoir où il se trouvait les jours des faits.

Depuis le placement en détention de Dino Scala les parquets d’Avesnes-sur-Helpe et de Valenciennes ont ouvert plusieurs enquêtes préliminaires pour viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles. Certains faits sont anciens et remontent à près de 30 ans. Tous ont été commis dans un rayon d'une dizaine de kilomètres de Maubeuge, secteur où a agi le "violeur de la Sambre".

5 femmes se sont présentées à la justice

"Scala est fortement suspecté. Le modus operandi est semblable. Et les victimes sont toutes des femmes, jeunes à plus âgées sans distinction", précise au quotidien une source proche de l’affaire.



Au moins cinq femmes se sont présentées à la justice depuis l'arrestation de Dino Scala. Selon Le Parisien, le suspect pourrait être de nouveau entendu par la police avant l'été.