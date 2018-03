Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 05/03/2018 à 17:22

Poignardé en pleine nuit par son cambrioleur. Un homme a été blessé aux bras et au visage par un autre homme venu le cambrioler lundi 5 mars vers deux heures du matin, dans son appartement boulevard Magenta, dans le 10e arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.



Le malfaiteur aurait escaladé la façade de l'immeuble avant de briser une vitre et de s'introduire dans le domicile du blessé. Le propriétaire le surprend et les deux hommes commencent à se battre. Le voleur lui assène plusieurs coups de couteau puis prend la fuite en repartant bredouille.

Le propriétaire s'est réfugié chez un voisin en attendant l'arrivée des secours. Il souffrait de plusieurs entailles aux bras et au visage, et a été admis à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Les enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris sont en charge du dossier, et ont retrouvé des couteaux ensanglantés dans l'appartement.