Paris : frappé de 24 coups de couteau dans le bois de Boulogne

publié le 21/02/2018 à 18:05

Une agression glaçante. Un homme se trouve entre la vie et la mort après avoir été blessé par 24 coups de couteau dans le bois de Boulogne dans la nuit de mardi à mercredi 21 février, rapporte Le Parisien. Aux alentours de 2h30 du matin, au niveau de l'allée de Longchamp, c'est maculé de sang qu'il est parvenu à aller à la rencontre des policiers, leur racontant avoir été agressé par quatre individus vêtus de noir.



Ces derniers se seraient échappés dans les sous-bois, après l'attaque. Les suspects n'ont pas été retrouvés par les autorités. La victime, elle, a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le XIIIe arrondissement de Paris, après avoir perdu connaissance. Il souffre de plaies saignantes au thorax et dans le dos, une lame a perforé un de ses poumons et touché son cœur. Son pronostic vital est engagé, précise Le Parisien. Les raisons de l'agression demeurent pour l'instant inconnues.