Alsace : neuf personnes blessées après la chute d'un balcon

et AFP

publié le 26/05/2018 à 20:57

Le déjeuner familial aurait pu tourner au drame. Neuf personnes ont été blessées dans la chute d'un balcon privatif situé à quatre mètres du sol, lors d'un repas de famille ce samedi 26 mai à Altorf (Bas-Rhin), selon les pompiers.



Quatre femmes, âgées de 20 à 81 ans, quatre hommes, âgés de 21 à 48 ans, et une fillette de deux ans, déjeunaient sur "un balcon de 10 à 20 mètres carrés" quand la construction s'est effondrée peu après 14 heures, dans cette commune située à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, a indiqué le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) du Bas-Rhin.

Les victimes souffrent de "traumatismes aux membres inférieurs et au dos, mais rien de très grave", a précisé le Codis. Elles ont été évacuées au centre hospitalier Hautepierre, à Strasbourg, par voie terrestre et aérienne. 53 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et médicaliser les blessés avant leur transfert à l'hôpital. Le balcon en bois était situé à 4 mètres du sol.