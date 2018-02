Paris : ivre, un homme poignarde six personnes dans la rue

publié le 14/02/2018 à 11:53

Vive inquiétude dans le nord de la capitale dans la nuit de mardi à mercredi 14 février. L'ensemble des patrouilles du nord de Paris étaient aux trousses d'un homme en état d'ivresse qui avait poignardé six personnes dans la rue, rapporte Le Parisien. Finalement l'agresseur a été interpellé par les effectifs du commissariat du Xe arrondissement aux alentours de 1h15.



C'est deux heures plus tôt que tout a commencé. Rue Marx Dormoy (XVIIIe), un homme a poignardé six passants avant de s'enfuir. Au total, il a blessé cinq personnes qui ont été hospitalisées sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Une sixième victime de l'agression a quant à elle échappé aux blessures grâce à un vêtement épais qui l'a protégé.

Les images de vidéosurveillance ont permis aux policiers de pister l'homme ivre dans sa fuite. Il a été interpellé les vêtements maculés de sang, alors qu'il se cachait dans le hall d'un immeuble du Xe arrondissement. Placé dans la nuit en cellule de dégrisement, il devrait être entendu par les enquêteurs dans la journée.