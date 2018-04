publié le 16/04/2018 à 11:25

C'est une longue page d'histoire qui se tourne. Le tribunal de grande instance quitte ses murs historiques de Paris pour un gratte ciel de 38 étages dans le quartier des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement de la capitale.



Sur l'Île de la Cité, il ne restera que les assises, la Cour d'appel et la Cour de cassation. Alors que le déménagement a eu lieu ce lundi 16 avril, dernière déambulation dans les allées et les entrailles historiques du Palais de Justice.

Dans ce bâtiment prestigieux quasi vide, il faut slalomer au milieu des cartons qui s'empilent. Et tout en haut des escaliers, le fabuleux Yves Ozanam, l'archiviste des lieux. L'un des seuls, peut-être, à pouvoir prétendre connaître tous les secrets du Palais. 35 ans à arpenter ses couloirs sombres : "On voit les camions de déménagement qui sont dans la cour, il faut transporter l'ensemble des pièces à conviction en matière pénale, 600.000 scellés, et s'agissant des archives du greffe, c'est des kilomètres de rayonnage à déménager", explique-t-il au micro de RTL. S'il admet "un petit serrement de cœur", il reconnaît avoir "beaucoup de curiosité de voir ce que va être le Palais à moitié vide et déserté".

Les magistrats et les avocats que l'on croise sont tous en train de dire adieu au tribunal, comme on quitterait sa dulcinée. Car ce palais avait une âme, des odeurs, des boiseries patinées.



Un écho à se faire peur une fois la nuit tombée. Yves Ozanam raconte : "Tous ceux qui travaillent ici et qui partent un peu tard, vous diront que parfois quand ils partent le soir, ils entendent à la belle saison, un concert de musique dans la Sainte Chapelle, mais également les cris des détenus depuis la souricière. Ici, c'est une espèce de grand théâtre permanent, où il y a vraiment très peu de relâche."

Les fantômes de l'Histoire

La justice se rend ici depuis l'empire romain. Le palais a ensuite été la demeure des rois avant de voir défiler Dreyfus, Zola, Baudelaire, Pétain, le docteur Petiot, Guy Georges. L'Histoire est partout et ses fantômes rôdent encore.



Dans la première chambre, les murs porteurs ont ainsi vu la condamnation à mort de Marie-Antoinette. L'archiviste ouvre alors une petite porte dérobée : "On a des images où on voit la malheureuse reine de France, les cheveux coupés au ras du coup, les mains attachées dans le dos, qui monte courageusement le petit escalier, qui de la courette, mène à la Cour, où l'attend, non pas un camion de déménagement, mais une charrue à cheval, qui va l'amener place de la Concorde, où elle sera guillotinée".

Un Palais labyrinthe

Mais des siècles plus tard, la Justice manque aujourd'hui de place. Des bureaux exigus, des geôles qui datent du second empire. Un Palais labyrinthe où tout le monde se perd : "Ici vous avez plus de chance de rencontrer le minotaure qu'Ariane ou que Thésée. Le plan est complètement dissuasif. On va vous dire: 'prenez l'escalier S, puis à droite, l'escalier D", glisse l'archiviste.



Tout le contraire de ce que sera le Nouveau tribunal des Batignolles avec sa tour ultra moderne et sécurisée, son Service d'Accueil Unique des Justiciables (SAUJ), sa rangée de guichets au fond de la salle des pas perdus.

Des déambulations qui ne seront plus possibles dans le XVIIe arrondissement de Paris. "Là-bas, vous aurez aussi des zones badgées où vous ne pourrez pas pénétrer, tandis qu'ici vous pouvez aller à droite ou à gauche, ouvrir une porte et dire 'oh pardon'. Il n'y aura plus ce pittoresque là-bas, tout sera fonctionnel. Alors on va y perdre beaucoup en poésie, mais il faut souhaiter pour tout le monde, magistrats, avocats, justiciables, qu'on y gagne en efficacité, mais c'est clairement le but poursuivi", conclut-il.

