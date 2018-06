Paris : un élu lance un site pour signaler la présence de rats dans la capitale

publié le 11/06/2018 à 01:55

Une campagne de grande envergure. Le maire LR Geoffroy Boulard lance un site Internet pour signaler la présence de rats dans le 17e arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. Pour ce faire, il suffit de se connecter à signalerunrat.paris pour indiquer en temps réel l'adresse à laquelle un rongeur a été aperçu.





"Il y a un enjeu de salubrité qui se joue là. Surtout qu’avec l’arrivée des beaux jours, les signalements risquent d’être encore plus nombreux", prédit-il au quotidien. Une ligne téléphonique joignable au 01.44.69.17.86, de 9h00 à 18h00, va bientôt être ouverte pour ceux qui n'ont pas accès à Internet.

Geoffroy Boulard explique que "c’est le cas d’une crèche dont la cour est infestée de rats" qui l'a poussé à lancer cette initiative. Il va également mener une campagne d'affichage dans les parcs et sur les panneaux municipaux pour rappeler les règles d'hygiène à adopter contre les rats. Parmi elles, ne pas jeter de détritus par terre, ne pas utiliser les poubelles publiques pour les ordures ménagères et ramasser les restes de son pique-nique.

Un problème endémique

Le maire du 17e arrondissement entend ainsi "mettre la pression" sur l'Hôtel de Ville, qu'il juge en partie responsable du problème. "Si c’est une priorité pour eux alors ils doivent mettre les bouchées doubles ! Dès qu’un riverain ou passant nous fera un signalement nous le ferons remonter à l’Hôtel de Ville et la carte interactive sera mise à jour à chaque intervention des services (...) Enfin… si les services interviennent", explique-t-il au Parisien.



Geoffroy Boulard affirme que cette opération de lutte contre les rats ne coûtera "rien du tout". "Moi je ne veux pas rester passif sur ce sujet. Et on ne pourra pas nous accuser d’être sans cesse dans la critique de l’action municipale. Je tente d’agir et de proposer des solutions". En 2017, la Ville de Paris a mis en place un plan d'action pour éradiquer les rats dans la capitale, s'élevant à 3,7 millions d'euros.