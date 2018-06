publié le 03/06/2018 à 09:52

Des photos, des fleurs et des dessins... Plusieurs centaines d'anonymes ont accompagné la famille de Maëlys lors des obsèques de la fillette samedi 2 juin à la Tour-du-Pin en Isère. Face au petit cercueil blanc, Jennifer, la maman a pris la parole pour s'adresser à son enfant et lui dire adieu.



"J'ai partagé 9 années de bonheur avec toi Maëlys, a commencé la maman de la fillette. tu étais si belle. Ton regard était profond, rempli d'amour et malicieux. Tu aimais nous faire rire. La maison est triste sans toi, sans ta joie de vivre tes fous rires. Tu me manques et j'aimerais tant te serrer dans mes bras et revoir ton doux visage", a-t-elle poursuivi, des sanglots dans la voix.

"Mon poussin - tu aimais bien que je t'appelle comme ça - ton absence laisse un grand vide en moi. Je ne baisserai jamais les bas, je sais que tu n'aimerais pas cela. Je me battrai pour toi. Maëlys, tu ne souffres plus maintenant. À chaque fois que je regarde le ciel, je sais qu'une étoile veille sur nous. Repose en paix mon ange."