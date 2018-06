et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/06/2018 à 08:23

Nordahl Lelandais serait impliqué dans une nouvelle affaire. L'ancien maître-chien est soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette de sa famille, une cousine, a-t-on appris mercredi 6 juin de sources proches du dossier, confirmant une information de BFMTV. Après avoir été mis en examen pour le meurtre présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais pourrait donc être visé par une nouvelle enquête.



Ces nouveaux soupçons trouvent leur source dans "une vidéo sur laquelle une petite fille subit des attouchements a été retrouvée", selon les mêmes sources. "Le film a été tourné avec l'un des téléphones, retrouvé au domicile du suspect (à Domessin en Savoie, ndlr) et on voit une main qui pourrait (lui) appartenir", a-t-on ajouté, en précisant que les parents de la fillette avaient été prévenus.

D'après les éléments de l'enquête, la vidéo a été tournée une semaine avant l'enlèvement de Maëlys, survenu dans la nuit du 26 au 27 août, alors que la petite victime et ses parents, originaires du Sud, étaient en week-end chez les parents de Nordahl Lelandais.

Le procureur décidera dans les jours à venir quelle suite donner à cette affaire, qui éclaire d'un nouveau jour la personnalité de Nordahl Lelandais, et peut-être ses intentions dans l'affaire Maëlys. Après les attouchements sexuels sur sa petite cousine, l'ancien maître-chien a-t-il voulu aller plus loin avec la fillette ? La thèse du viol ou d'une tentative suivie d'un meurtre reste malheureusement crédible pour la famille de Maëlys et son avocat qui rejettent la thèse involontaire, avancée par Nordahl Lelandais.



Ce dernier n'a pas encore été interrogé par les juges d'instruction grenoblois sur ces nouveaux éléments. Une audition est prévue en juin mais n'est "pas encore programmée", a indiqué une des sources.