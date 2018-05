publié le 10/05/2018 à 16:04

Une sordide affaire. Un infirmier de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine a été arrêté et mis en examen pour le viol d'une patiente. Cette dernière, une femme de 32 ans, a été hospitalisée le 1er février dans le prestigieux établissement où de nombreuses personnalités défilent chaque mois.



Mais plusieurs jours après son admission, son hospitalisation va virer au drame, comme le révèle Le Parisien. Alors qu'elle est endormie, largement diminuée par un lourd traitement médicamenteux, un infirmier de 49 ans va profiter de la situation. "La jeune femme entend l’infirmier lui parler, sent des mains sur son corps, a l’impression d’une relation sexuelle. Assommée de cachets, elle ne réagit pas", écrit le quotidien régional.

Au réveil, la patiente demeure dans un état second. Et malgré certaines douleurs au bas ventre et la présence de vagues souvenirs, elle pense à des hallucinations. Son traitement peut-il provoquer de tels effets secondaires ?



Désolé ma belle Partager la citation





Mais un SMS va rapidement faire basculer les choses. Au lendemain des faits, elle reçoit de la part d'un inconnu un message d'excuses : "Désolé ma belle". Questionnant le personnel médical présent sur place, les doutes de la jeune trentenaire s'envolent peu à peu. Persuadée d'avoir été abusée sexuellement, elle décide de porter plainte pour viol.



Un suspect déjà condamné

Grâce à ce message, les forces de l'ordre ont rapidement pu vérifier le numéro de téléphone et l'identité de l'émetteur, qui n'est autre que l'infirmier de garde de l'hôpital américain. Ce dernier, dont le nom apparaît déjà au Fichier judiciaire des auteurs d'agressions et infractions sexuelle (Fijais), a déjà été condamné pour agression sexuelle sur personnelle vulnérable il y a sept ans, toujours selon les informations du Parisien.



Arrêté à son domicile situé à Rueil-Malmaison, l'individu nie toujours les faits. Des analyses sont actuellement en cours alors que des traces de sperme ont été relevées.





L'hôpital de Neuilly-sur-Seine n'a pas attendu les suites de l'enquête pour prendre une décision. Le suspect a été immédiatement mis à pied par l'établissement avant d'être licencié.