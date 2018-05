Chris Brown poursuivi pour un viol survenu lors d'une fête chez lui

publié le 10/05/2018 à 04:29

Chris Brown est un habitué des tribunaux et il pourrait y retourner. Une résidente de Los Angeles a porté plainte mercredi 9 mai contre Chris Brown, affirmant qu'elle avait été violée lors d'une fête chez le rappeur. La plaignante affirme qu'elle a été forcée de se rendre chez le chanteur à la suite d'un concert dans une boîte de nuit le 23 février 2017 et a été violée plusieurs fois par le rappeur Lowell Grissom, dont le nom de scène est Young Lo.





Elle accuse aussi une autre femme présente dans cette fête, "Doe X", de l'avoir forcée à avoir des rapports sexuels avec elle, ainsi qu'avec Lowell Grissom. "C'est l'un des cas les plus horribles d'agression sexuelle que j'ai vus", a affirmé l'avocate Gloria Allred, spécialisée dans les violences sexuelles, décrivant sa cliente comme "gravement traumatisée".

Chris Brown aurait fourni à ses invités alcool et drogues dures

Selon la plainte déposée à Los Angeles, après un concert en boîte de nuit, la plaignante et sa colocataire ont rencontré Lowell Grissom qui les a invitées à le suivre ainsi que Chris Brown à une fête dans un studio d'enregistrement. Grissom leur a confisqué leurs téléphones portables. La plaignante s'est ensuite rendue chez Chris Brown où la fête se poursuivait car Grissom lui a dit que c'est seulement là qu'elle pourrait récupérer son téléphone. En y arrivant, elle n'a pu le récupérer et n'arrivait pas à sortir de la propriété fermée par une porte avec code.

D'après la plainte, Chris Brown a fourni à ses invités alcool et drogues dures, les enjoignant à "s'amuser". La plaignante a refusé. Elle dit s'être retrouvée dans une chambre où plusieurs femmes avaient des relations sexuelles avec Grissom et Brown, refusant de se déshabiller et déclarant ne vouloir d'activité sexuelle avec personne.



La plaignante a ensuite été empêchée de sortir de la pièce puis violée de façon répétée par Grissom et agressée par "Doe X". Lorsqu'il lui a été permis de sortir de la pièce elle a finalement pu appeler une voiture et rentrer chez elle.

Chris Brown, habitué des violences envers les femmes

Les porte-paroles de Chris Brown et de Lowell Grissom n'ont pas réagi dans l'immédiat, et la police de Los Angeles n'a pas d'enquête en cours dans ce dossier. Chris Brown est notamment connu pour avoir frappé Rihanna en 2009 quand elle était sa petite amie.



Il avait aussi plaidé coupable d'avoir agressé un fan à Washington en 2014 et, en 2016, il a été accusé d'avoir été violent envers une femme à Las Vegas puis une autre à Los Angeles, où il a été brièvement arrêté.