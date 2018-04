et AFP

publié le 14/04/2018 à 19:27

Un homme de 41 ans, en garde à vue pour des faits de violences conjugales, s'est suicidé samedi 14 avril, a-t-on appris auprès du Procureur de la République de la ville, David Charmatz. Il a sauté par la fenêtre du troisième étage du commissariat de police de Narbonne.



D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme, dont l'identité n'a pas été communiquée, s'est précipité vers la fenêtre en fin d'audition et a chuté dans la cour du commissariat. Un policier a tenté de l'en empêcher, en vain. En arrivant sur place, les pompiers n'ont pu que constater son décès, a expliqué le magistrat.

Cet homme avait été placé en garde à vue jeudi en fin de journée, garde à vue qui avait été prolongée le lendemain de 24 heures, a précisé David Charmatz, soulignant que le gardé à vue avait "fait l'objet vendredi 13 avril d'une expertise psychiatrique".

Le quadragénaire devait être déféré en fin de garde à vue au parquet en vue de poursuite devant le tribunal correctionnel pour des faits de "violences habituelles et de harcèlement sur sa compagne", mère de ses enfants, a encore indiqué le procureur de la République.



Une enquête a été ouverte et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), qui possède une antenne à Marseille. Il s'agira notamment d'éclaircir les circonstances de ce drame et en particulier de connaître le nombre de policiers présents au moment où l'homme a sauté par la fenêtre.