publié le 02/04/2018 à 14:05

Aucun signe de vie depuis la mi-décembre. Une jeune femme de 20 ans prénommée Léa a disparu le 13 décembre au soir, après avoir dîné chez elle, à Nantes, avec un ami. Depuis, aucun indice ne permet de savoir ce qui lui est arrivé. Le téléphone portable de la jeune femme a cessé d'émettre dès le 14 décembre, font savoir Les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) qui relaient l'information.



Ni mouvement bancaire, ni connexion aux réseaux sociaux, ni coup de téléphone... Rien ne permet aux proches de Léa de savoir si sa disparition était orchestrée de son propre chef, ou si la jeune femme a été victime d'un enlèvement ou d'un homicide. Les policiers ont simplement remarqué la présence de sa brosse à dents et de sa tablette graphique à son domicile, "passé au peigne fin" selon les DNA.

Depuis le 20 décembre, deux appel à témoins ont été lancés, en vain. Ils décrivent Léa comme une jeune femme d'1,47m et de corpulence fine. Cheveux bruns, raides et longs, la disparue a les yeux verts et le teint pâle. Elle possède une cicatrice sur le bras droit. Le dernier appel à témoins en date remonte au 27 février et n'a pas permis de réunir davantage d'éléments. Une information judiciaire a également été ouverte pour enlèvement et séquestration.