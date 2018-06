publié le 13/06/2018 à 09:45

La quiétude a disparu pendant quelques heures, mardi 12 juin, à Hombourg-Haut, en Moselle. Un homme a été arrêté tandis qu'il avait enlevé deux enfants de 7 et 9 ans qui jouaient au bas d'un immeuble de cette commune située dans la banlieue de Forbach. Les enfants sont sains et saufs et ont été remis à leurs parents, selon M6 qui relaie l'information.



Il était aux alentours de 19 heures lorsqu'un homme de 46 ans a enlevé deux enfants de 7 et 9 ans, prétextant qu'il allait leur offrir une console de jeu. L'individu était connu des services de police pour des affaires de stupéfiants.

Interpellé, le maire de la ville a rapidement signalé l'enlèvement aux autorités. La police a pu identifier le véhicule du suspect et a contacté sa compagne. Celle-ci a communiqué le numéro de son ami. Géolocalisé, l'homme a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Les deux enfants n’auraient pas subi de violences. La police judiciaire de Metz, saisie de l’affaire, devra confirmer ces premières informations.