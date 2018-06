publié le 08/06/2018 à 19:42

Famille, amis, militaires, civils... Tous ont voulu rendre un ultime hommage à Kévin. Un millier de personnes, de blanc vêtues, ont assisté à Mourmelon-le-Grand aux obsèques de l'adolescent, 17 ans, poignardé à mort dans un parc samedi 2 juin.



Peu avant 16 heures, le cercueil gris où repose la victime est entré en l'église Saint-Laurent, au centre de cette ville de garnison de quelque 5.000 habitants. Par solidarité, les commerces avaient tiré leurs rideaux avant le début des funérailles.



Discours de proches et chants traditionnels ont rythmé la cérémonie qui a duré une heure et demie et s'est ouverte sur un morceau de rap américain. Habillées de blanc, conformément aux souhaits de la famille de Kevin, de nombreuses personnes tenaient aussi une rose blanche à la main, en mémoire de ce lycéen de Terminale qui, de l'avis général, était gentil et souriant. "C'était une cérémonie très digne, et Kévin n'est pas parti tout seul", a réagi une personne présente pour adresser cet ultime adieu.

Au chevet de l'église, l'entrée du parc où se sont déroulés les faits samedi dernier était aussi jonchée de fleurs. C'est ici que Kevin se promenaient avec son amie lorsqu'un adolescent la violemment poignardé. Une agression qui est en réalité un véritable guet-apens. La jeune femme et l'agresseur ont été mis en examen pour assassinat.