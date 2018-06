Meurtre de Kévin : comment expliquer une telle violence à cet âge ?

publié le 07/06/2018 à 21:26

Le jeune Kévin, 17 ans, a été tué dimanche 3 janvier de 20 coups de couteau dans un parc de Mourmelon-le-Grand, dans le département de la Marne. Un acte violent qui pourrait avoir été perpétré par deux de ses camarades de lycée, dont une jeune fille dont il était amoureux. Interpellés par les enquêteurs, les deux adolescents ont été mis en examen mercredi 6 juin.



Si l'adolescent interpellé a avoué les faits, le rôle de la jeune fille demeure beaucoup plus flou à l'heure actuelle alors qu'elle avait dressé un faux portrait-robot dans un premier temps. Au micro de RTL, son avocat, Mourad Benkoussa, évoque une personne "dans le regret". "Il comprend le mal qu'il a créé. Il a dit ce qu'il a fait, ce qui est un pas important. Il doit la vérité aux victimes et il le fera jusqu'au bout", détaille-t-il.

Mais alors, comment expliquer un tel geste ? Hélène Romano, docteur en psychopathologie, explique que ce passage à l'acte n'est pas nouveau. "On a déjà eu dans le passé des passages à l'acte comme cela, sous le coup d'une emprise psychologique. C'est-à-dire sans avoir la notion de la gravité de ce qu'ils font", commente-t-elle.

Selon la spécialiste, l'âge des deux adolescents est aussi une donnée importante : "17 ans, c'est aussi un âge tout feu tout flamme". "On n'a pas toujours la bonne mesure et chez ces ados criminels, on retrouve des failles au niveau des capacités d'élaboration", conclut-elle.