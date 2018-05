Marseille : un homme victime d'une agression homophobe

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 07/05/2018 à 17:03

Le jeune homme de 25 ans se dit "très choqué". Dans un entretien à 20 Minutes, il raconte l'agression qu'il a subie mercredi 2 mai à Marseille, à la sortie du métro Chartreux. Vers 14h30, deux individus, âgés d'une vingtaine d'années, l'ont accosté dans les escaliers du métro, avant de tenir des propos homophobes à son encontre.



Ils lui ont sauté dessus quelques mètres plus loin, lui assénant des coups de poing et pied au visage. Selon le quotidien, la victime évoque de nombreuses douleurs au visage, à la bouche et au dos. Des violences qui ont entraîné deux jours d'ITT.

Au moment de l'agression, trois à quatre hommes se sont joint aux deux autres. Les agresseurs sont repartis avec le sac de la victime. Une plainte a été déposée contre X pour "violence en raison de l’orientation ou identité sexuelle" et "vol en réunion". Des vidéos de l'agression auraient été saisies par les enquêteurs.

Il ne s'agit malheureusement pas de la première agression homophobe de la victime. Le jeune homme avait déjà été agressé en décembre 2017.