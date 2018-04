publié le 13/04/2018 à 18:37

"Si j'ai eu à vivre un viol, ou un abus sexuel, je regarde si mon ignorance de la sexualité, même inconsciente, était à ce point grande que j'ai 'attiré' (énergétiquement parlant) cette situation comme pour me libérer de ma peur ou tout simplement pour cesser de me faire abuser". Voilà ce que l'on peut lire dans Le Grand dictionnaire des malaises et des maladies.



Ce livre, écrit par Jacques Martel, un auteur québécois présenté comme un "conférencier" qui a une "formation d'ingénieur électricien" et une "expérience de psychothérapeute", est au cœur d'une polémique, relayée par Buzzfeed. En cause : des propos problématiques sur l'homosexualité, le viol ou encore le sida.

Paru en 1998 et réédité en 2007, l'ouvrage se penche sur "l'aspect métaphysique des malaises et des maladies en rapport avec les pensées, les sentiments et les émotions", selon la description de son éditeur.

Il est présenté par plusieurs magasins de l'enseigne Fnac comme "coup de cœur" des vendeurs. C'est l'internaute @parispasrose, dont le pseudo est Claire Underwood, qui a partagé des photos du livre sur Twitter.

On me souffle dans l'oreillette que ce coup de cœur de la @Fnac dans lequel l'homosexualité est présentée comme un choix par rejet de l'autre sexe date bien de février 2018 et non de l'automne 1954. #Hallu pic.twitter.com/1BtPTcRjd7 — Claire Underwood (@ParisPasRose) 12 avril 2018

L'homosexualité présentée comme un "choix"

Elle s'indigne des propos tenus, qui véhiculent des idées reçues, notamment sur l'homosexualité qui est présentée comme un "choix". "L'homosexualité est-elle une maladie ? [...] Si par exemple, je suis un homme et que mes parents voulaient à tout prix avoir une fille, il se peut que, même inconsciemment, je veuille développer les qualités d'une fille afin d'augmenter mes chances d'être accepté par ce parent, peut-on lire. Je peux avoir été élevé par une mère trop dominante, ce qui m'a fait vouloir fuir les femmes".



Même propos polémiques sur le sida : "Le sang relié au cœur symbolise l'amour et les peines, la créativité. Ainsi, mon système émotionnel est en déséquilibre et incapable de s'exprimer librement. Je vis une grande culpabilité par rapport à l'amour, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur".

Sur les règles, on peut lire : "Les douleurs menstruelles peuvent être liées à de la culpabilité et de la colère. Si je refuse ma condition en tant que femme, si je m'indigne de la soumission de la femme dans la société ou des règles auxquelles je dois me soumettre, si j'en veux aux hommes ou à mon père [...], mes menstruations vont être douloureuses".

Les internautes en colère

Des propos qui indignent les internautes, comme Joël Deumier, président de "SOS Homophobie", qui s'est exprimé sur Twitter.

Merci ! Et merci @ParisPasRose. On ne peut pas diffuser de tels clichés qui nourrissent et légitiment l’#homophobie. En l’état, cet ouvrage ne doit plus être distribué. @FnacVousAide @Fnac — Joël Deumier (@joeldeumier) 12 avril 2018

Devant le tollé que le livre a déclenché sur Twitter, le service client de la Fnac a répondu à Claire Underwood : "L'information a bien été remontée à notre direction commerciale qui agira en conséquence".



Contactée par Buzzfeed, Frédérique, la vendeuse de la Fnac d'Avignon qui a écrit ce "coup de coeur", se défend. "C'est un livre dans lequel il y a de bonnes choses, il y en a des mauvaises, mais comme dans tous les livres".



La maison d'édition de l'ouvrage, Quintessence, a elle aussi réagi en estimant "qu'il faut lire l'article dans son intégralité". "D'abord, l'auteur insiste sur le fait que l'homosexualité n'est pas une maladie, ni inscrit dans les gênes", explique Philippe Lahille, le directeur éditoriale, à Buzzfeed. Il envisage ensuite différentes pistes ayant pu conduire à cette orientation sexuelle".