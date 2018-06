publié le 23/06/2018 à 14:32

Deux jeunes hommes de 17 ans roulaient sur le même scooter, aux alentours d'une heure du matin dans la nuit du samedi 23 juin, en direction de Toulouse. Ils circulaient sur la route départementale 813 lorsqu'un automobiliste alcoolisé a percuté leur deux-roues, rapporte Sud-Ouest.



Les deux jeunes sur le scooter ont été éjectés dans le choc. C'est alors qu'une voiture arrivant en sens inverse a roulé sur le corps de l'un des deux adolescents. L'un est mort, et l'autre a été héliporté à Toulouse. Le conducteur de ce troisième véhicule en cause s'est enfui et n'avait pas été retrouvé le lendemain, ce samedi matin.

Le conducteur alcoolisé qui avait percuté en premier lieu les jeunes était présent à l'arrivée des secours sur place, rapporte le quotidien régional, mais s'est ensuite enfui à pied, du fait de l'état de son véhicule, inutilisable. Il a été retrouvé grâce à une brigade cynophile de la gendarmerie nationale. L'automobiliste est actuellement en garde à vue selon France 3, et les premiers contrôles effectués révèleraient une alcoolémie positive.