publié le 22/06/2018 à 17:22

Le plan était machiavélique. Un homme de 80 ans a été déféré jeudi 21 juin au parquet de Colmar, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le juge des libertés et de la détention devra encore se prononcer sur une peine d'un an avec sursis et une mise à l'épreuve. Le retraité avait piégé sa maison et placé sa voiture sur les rails, pulvérisée par un TER le 6 avril dernier.



Le but ? Ne rien laisser à ses enfants. Et l'objectif est atteint puisque le retraité va devoir indemniser la SNCF, pour un préjudice qui s'élève à près de 970.000 euros. Heureusement pour lui, l'accident qu'il a provoqué n'a fait aucune victime. L'homme affirme qu'il avait fait des recherches sur la capacité d'un TER à ne pas dérailler après un tel choc, précisent les Dernières Nouvelles d'Alsace. Mais les dégâts matériels restent conséquents et le trafic avait dû être interrompu pendant quatre heures le jour de l'accident.

Le plan de l'octogénaire consistait à se rendre insolvable afin de ne rien laisser à ses enfants, sur fond d'un divorce entamé une dizaine d'années plus tôt, précise le quotidien régional. Pour être sûr qu'ils n'auraient rien, le retraité avait également décidé de se débarrasser de sa maison en sciant les poutres et plaçant des bonbonnes de gaz pour conduire à son éboulement. D'abord placé en unité psychiatrique, l'octogénaire a rejoint un Ehpad.