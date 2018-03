publié le 05/03/2018 à 13:05

Vous n'aurez bientôt plus besoin de vous préoccuper de l'âge de votre chien ni de le multiplier par sept pour obtenir l'équivalent en âge humain. Votre fidèle compagnon pourrait en effet bientôt vous accompagner toute votre vie grâce au clonage. L'annonce le 27 février dernier du clonage du chien de la chanteuse américaine Barbra Streisand a relancé un débat pourtant ancien. La célèbre brebis Dolly, premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte a en effet vu le jour en 1996. En 2005, c'est Snuppy, premier chien cloné, qui naît en Corée du Sud.



Cette pratique suscite à chaque fois l'indignation des associations de défenseurs des animaux. La présidente de l'association PETA, Ingrid Newkirk a ainsi déclaré qu'elle aurait aimé parler à la star "pour la convaincre de ne pas cloner" soulignant dans un communiqué que "des millions de merveilleux chiens adoptables languissent dans des refuges pour animaux, ou meurent dans des circonstances atroces quand ils sont abandonnés.

Même son de cloche pour Vicky Katrinak, responsable des questions sur la recherche animale pour l'ONG Humane Society of the United States, qui déplore des entreprises qui "s'attaquent à des propriétaires en deuil en leur donnant le faux espoir que l'on va reproduire leur animal chéri". Elle précise dans un entretien à l'AFP qu'"on ne duplique pas la personnalité d'un animal en le clonant." En effet, si le tempérament et les traits physiques peuvent être transmis, l'animal cloné n'aura aucun souvenir de la vie de son prédécesseur.

100 000 dollars pour cloner son chien

Aujourd'hui, plusieurs entreprises proposent de cloner des animaux à l'instar du groupe américain ViaGen Pets, leader dans ce service. Sans communication de leur part, il est difficile d'avoir une estimation du nombre d'animaux de compagnie clonés chaque année.



Un ancien employé de ViaGen estime toutefois à 100 le nombre de chiens et chats clonés par l'entreprise américaine. Le second plus grand "producteur" de clones se trouve à Séoul en Corée du Sud. Sooam Biotech Research Foundation assure ainsi avoir cloné environ 800 animaux domestiques, en facturant quelque 100.000 dollars à chaque fois. Attirés par ce nouveau business, certains ont décidé de se lancer dans l'aventure. Ron Gillespie a ainsi créé PerPETuate en 1998.



Pour 1300 dollars, il collecte l'ADN de l'animal, plus les frais de conservation. S'il proposait auparavant de cloner les animaux, il sous-traite aujourd'hui ce service à d'autres spécialistes comme ViaGen Pets.

Une opération risquée

Les chiens peuvent être clonés jusqu'à cinq jours après leur décès si les conditions sont bonnes et trois jours pour les chats selon l'entrepreneur. Dans l'idéal, il faut que l'animal soit vivant lorsque le vétérinaire prélève un échantillon de peau et de muscle. Les scientifiques prélèvent ensuite un ovocyte sur une chienne "donneuse", en extrait le noyau et y insèrent l'ADN de l'animal à cloner.



Quand l'embryon se développe, il est transplanté dans l'utérus d'une chienne porteuse. Une opération risquée et douloureuse pour les défenseurs des animaux : "Puisque le taux d'échec est très élevé dans le clonage, il faut de nombreux chiens enfermés et tourmentés pour chaque naissance", déplore Ingrid Newkirk.



Toutefois, la photographe Monni Must qui a cloné le chien de sa fille décédée ne regrette rien : "C'est l'une des meilleurs décisions que j'ai jamais prises", se réjouit-elle.