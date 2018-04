Les démineurs explosent une voiture à cause d'un "tic-tac"

publié le 04/04/2018 à 14:00

Le bruit d'une horloge dans une voiture, et par les temps qui courent, dès que ce genre de véhicule est stationnée près d'une école maternelle, je vous laisse imaginer la suite. C'était dans le quartier Saint-Roch à Toulon, cette Renault Velsatis qui semble donc dotée d'un minuteur pour faire cuire les œufs cocotte, attire donc les policiers.



Comble d'inquiétude, le véhicule suspect a été récemment vendu et le nouveau propriétaire n'a pas régularisé la situation. L'équipe de déminage est donc appelée sur place. Elle ne va pas faire dans la dentelle. Et tout simplement défoncer une bonne partie de la voiture-réveil. Afin de vérifier évidemment s'il n'y a pas une bombe à bord. Sans résultat.

Une vitre explosée, un phare cassé, un rétroviseur hors service, c'est dans cet état que la propriétaire va récupérer sa Velsatis. Le tic tac n'était qu'un faux contact du frein à main, qui allait être réparé. Autant vous dire que la propriétaire est désormais remontée comme une pendule.