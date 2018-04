Le Havre : elle fabriquait de faux billets sur des feuilles de papier A4

publié le 02/04/2018 à 15:11

C'est un faussaire vraiment très amateur. On pourrait dire effectivement qu'il s'agit ici de la version bas de gamme de Touche pas au grisbi. Pas d'imprimerie sophistiquée pour cette femme de 27 ans qui a du mal à joindre les deux bouts, et qui décide, un beau jour, de se lancer dans la fabrication de petites coupures de 5, 10 et 20 euros.



Peu importe qu'elle ne soit pas vraiment, comme dirait Audiard, "la Léonard de Vinci du faux talbin", une simple photocopieuse et une imprimante suffisent à réaliser son rêve. Le papier est du A4 ordinaire et les billets découpés au cutter... Eh bien, ça va suffire à faire illusion dans quelques commerces de Manneville-la-Goupil et de Bretteville-du-Grand-Caux.

Petites coupures pour petits achats. Un pull bon marché, une bouteille de jus de fruits, et même une cartouche d'encre pour continuer à faire tourner la machine à euros. Avec ces billets de Monopoly, la faussaire s'est vite fait rattraper. Deux mois avec sursis, le tribunal ayant tenu compte de la médiocre qualité de son travail.