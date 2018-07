Les actualités de 12h30 : la chasse à l'homme continue pour retrouver Redoine Faïd

publié le 02/07/2018 à 13:13

Redoine Faïd s'est évadé dimanche 1er juillet de la prison de Réau, en Seine et Marne, à bord d’un hélicoptère. Depuis, 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver le braqueur récidiviste qui s’était déjà évadé à Sequedin dans le Nord. En 2013 lors de sa première cavale, sa fuite avait duré 6 semaines.



L'évasion du braqueur récidiviste d'hier à la prison de Réau était très bien organisée. Une équipe sur-armée a extrait le détenu de la prison. Une évasion par hélicoptère avec la complicité de ces trois hommes équipés de fusils d'assaut et de cocktails molotovs.

L’hélicoptère a pu se poser car la cour d'Honneur ne disposait pas de filet de protection. Ce qui pousse les autorités à se poser de nombreuses questions sur la sécurité.

À écouter également dans ce journal

Société : la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires est entrée en vigueur. Sur RTL, Édouard Philippe a expliqué ne pas être "dans la sanction". Le Premier ministre qui précise que la loi sera appliquée avec le souci de la pédagogie



Économie : 60% des Français ont déclaré leurs revenus 2017 sur Internet. C'est 12% de plus par rapport à l'an dernier selon les informations publiées par Bercy. Logique puisque la déclaration en ligne était obligatoire cette année pour les foyers dont le revenu fiscal de référence dépassait les 15.000 euros.



Politique : Jean-Marie Le Pen a réuni toute sa famille à son domicile de Rueil-Malmaison avant que tout le monde n'aille à Montretout pour une soirée organisée pour son anniversaire. Une photo a été prise, elle rassemble des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis 20 ans. Notamment Jean-Marie Le Pen et sa fille Marie-Caroline.